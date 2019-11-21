Dólar nas alturas, o que fazer com a viagem para o exterior?

O dólar é destaque no mercado financeiro e também no mundo das viagens. Pressionado pelas movimentações políticas na América Latina e diante da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a cotação do dólar atingiu esta semana a cotação de R$ 4,2070, maior valor nominal (sem contar a inflação) da história.
Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy traz as orientações para quem vai fazer uma viagem pro exterior e já está preocupado com a cotação da moeda.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 21-11-19