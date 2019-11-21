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VIAJE NA CBN

Dólar nas alturas, o que fazer com a viagem para o exterior?

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 13:09

Publicado em 

21 nov 2019 às 13:09
O dólar é destaque no mercado financeiro e também no mundo das viagens. Pressionado pelas movimentações políticas na América Latina e diante da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a cotação do dólar atingiu esta semana a cotação de R$ 4,2070, maior valor nominal (sem contar a inflação) da história. 
Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy traz as orientações para quem vai fazer uma viagem pro exterior e já está preocupado com a cotação da moeda.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 21-11-19

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