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Viaje na CBN

Direto de Dubai: os detalhes do maior evento mundial de turismo desde o início da pandemia

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

11 nov 2021 às 12:06
O domo Al Wasl, centro da Expo Dubai
O domo Al Wasl, centro da Expo Dubai Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy, direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nos leva a um passeio pela Expo 2020, o maior evento mundial de tursimo desde o início da pandemia. É a primeira vez que uma exposição mundial é realizada no Oriente Médio. A Expo Dubai custou 7 bilhões de dólares e tem obras arquitetônicas e inovações tecnológicas dos mais de 190 países representados em seus pavilhões. A expectativa de público é de Dubai 25 milhões de visitantes durante os próximos seis meses.
Viaje na CBN - 11-11-21.mp3

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