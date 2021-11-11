Direto de Dubai: os detalhes do maior evento mundial de turismo desde o início da pandemia

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy, direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nos leva a um passeio pela Expo 2020, o maior evento mundial de tursimo desde o início da pandemia. É a primeira vez que uma exposição mundial é realizada no Oriente Médio. A Expo Dubai custou 7 bilhões de dólares e tem obras arquitetônicas e inovações tecnológicas dos mais de 190 países representados em seus pavilhões. A expectativa de público é de Dubai 25 milhões de visitantes durante os próximos seis meses.