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Viaje na CBN

Dicas e orientações para aliviar "jet lag" em viagens longas de avião!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 12:08

Publicado em 

11 dez 2025 às 12:08
Avião, voo, serviço de bordo
Avião, voo, serviço de bordo Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que viagens longas de avião podem ser cansativas, principalmente quando envolvem fusos horários diferentes. “Jet lag”, enjoo, dores articulares e ressecamento da pele são alguns dos problemas conhecidos como “efeito cabine”, que causa impactos físicos e psicológicos nos viajantes. Segundo especialistas, esse efeito pode ser suavizado com algumas práticas simples antes e durante o deslocamento. É sobre esse assunto que o comentarista trata. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -11-12-25.mp3

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