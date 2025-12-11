Dicas e orientações para aliviar "jet lag" em viagens longas de avião!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que viagens longas de avião podem ser cansativas, principalmente quando envolvem fusos horários diferentes. “Jet lag”, enjoo, dores articulares e ressecamento da pele são alguns dos problemas conhecidos como “efeito cabine”, que causa impactos físicos e psicológicos nos viajantes. Segundo especialistas, esse efeito pode ser suavizado com algumas práticas simples antes e durante o deslocamento. É sobre esse assunto que o comentarista trata. Ouça a conversa completa!