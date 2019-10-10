Dia das Crianças: confira dicas de passeios pelo ES

Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy preparou uma seleção com dicas de passeios pelo Espírito Santo para levar a criançada no Dia das Crianças, no próximo sábado (12). São lugares “bate-e-volta”, que podem ser aproveitados em um dia. Assim, é possível se divertir e voltar para casa. Confira!