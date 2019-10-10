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VIAJE NA CBN

Dia das Crianças: confira dicas de passeios pelo ES

As orientações são do comentarista Edson Ruy

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 12:30

Publicado em 

10 out 2019 às 12:30
Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy preparou uma seleção com dicas de passeios pelo Espírito Santo para levar a criançada no Dia das Crianças, no próximo sábado (12). São lugares “bate-e-volta”, que podem ser aproveitados em um dia. Assim, é possível se divertir e voltar para casa. Confira!
 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 10-10-19
Algumas opções de passeio:
- Navio Logos Hope (Vitória)
- Projeto Tamar (Praça do Papa, Vitória)
- Pedra da Cebola (Vitória)
- Parque Botânico da Vale (Vitória)
- Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins)

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