Dia das Crianças: confira dicas de passeios pelo ES

Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy preparou uma seleção com dicas de passeios pelo Espírito Santo para levar a criançada no Dia das Crianças, no próximo sábado (12). São lugares “bate-e-volta”, que podem ser aproveitados em um dia. Assim, é possível se divertir e voltar para casa. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 10-10-19
Algumas opções de passeio:
- Navio Logos Hope (Vitória)
- Projeto Tamar (Praça do Papa, Vitória)
- Pedra da Cebola (Vitória)
- Parque Botânico da Vale (Vitória)
- Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins)