Dez destinos preferidos de hóspedes brasileiros no Espírito Santo no Airbnb

Viajar de forma econômica e autêntica é uma realidade buscada por muitos – e é isso que mostra uma recente pesquisa global do Airbnb, com base nas respostas de mais de 55.000 usuários na plataforma entre dezembro de 2022 e março de 2023. Os dados revelam que mais da metade dos entrevistados economizaram na estadia ao ficar em uma acomodação reservada no Airbnb.
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy conta que, a convite do Airbnb, dois influenciadores viajaram para o Espírito Santo para mostrar mais sobre a região e as diferentes possibilidades de estadias no Airbnb. Em um segundo levantando nacional feito pelo Airbnb, estes são os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros na plataforma durante 2022:
CBN - Viaje na CBN - 25-05-23.mp3
Vila Velha
Guarapari
Vitória
Domingos Martins
Serra
Anchieta
Santa Teresa
Marechal Floriano
Piúma
São Mateus