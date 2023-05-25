Dez destinos preferidos de hóspedes brasileiros no Espírito Santo no Airbnb

Viajar de forma econômica e autêntica é uma realidade buscada por muitos – e é isso que mostra uma recente pesquisa global do Airbnb, com base nas respostas de mais de 55.000 usuários na plataforma entre dezembro de 2022 e março de 2023. Os dados revelam que mais da metade dos entrevistados economizaram na estadia ao ficar em uma acomodação reservada no Airbnb.