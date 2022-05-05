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Viaje na CBN

Despacho de mala grátis em voos agora aguarda votação no Senado

Ouça as informações do comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:04

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:04
Viagem, bagagem, voltando para casa
Viagem, bagagem, voltando para casa Crédito: Pexels
A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 26 uma MP (medida provisória) que muda regras do setor aéreo e permite a volta do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Hoje, os passageiros têm direito a uma mala de mão gratuita de até dez quilos, para levar na cabine. Para despachar malas, as empresas podem cobrar pelo serviço.
A MP tem força de lei, mas para se tornar permanente, precisa da aprovação do Congresso Nacional e do presidente. O prazo de vigência da MP é de 60 dias que podem ser prorrogados por mais 60 dias. Portanto, se o texto não for aprovado até 1º de junho, a MP deixa de valer. Como já foi aprovado pela Câmara, o texto segue agora para o Senado. Se for aprovado lá sem alterações, segue para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Este é o tema do "Viaje na CBN", com Edson Ruy nesta semana. Ouça a conversa completa!
Viaje Na CBN -05-05-22

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