Despacho de mala grátis em voos agora aguarda votação no Senado

A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 26 uma MP (medida provisória) que muda regras do setor aéreo e permite a volta do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Hoje, os passageiros têm direito a uma mala de mão gratuita de até dez quilos, para levar na cabine. Para despachar malas, as empresas podem cobrar pelo serviço.

A MP tem força de lei, mas para se tornar permanente, precisa da aprovação do Congresso Nacional e do presidente. O prazo de vigência da MP é de 60 dias que podem ser prorrogados por mais 60 dias. Portanto, se o texto não for aprovado até 1º de junho, a MP deixa de valer. Como já foi aprovado pela Câmara, o texto segue agora para o Senado. Se for aprovado lá sem alterações, segue para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Este é o tema do "Viaje na CBN", com Edson Ruy nesta semana. Ouça a conversa completa!