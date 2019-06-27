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VIAJE NA CBN

De Norte a Sul: conheça os Patrimônios Naturais brasileiros

As dicas são do comentarista Edson Ruy

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 12:15

Publicado em 

27 jun 2019 às 12:15
Que o Brasil é rico em belezas naturais não é segredo. Mas você sabia que o nosso país é palco de chamados Patrimônios Naturais da Humanidade? O selo é dado pela Unesco e valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade da sua preservação. São 7 áreas que ostentam o título no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais destas belezas no Viaje na CBN desta quinta-feira (27), com o comentarista Edson Ruy. 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 27-06-19
- Parque Nacional do Iguaçu [EXTREMO NORTE DO PARANÁ]
- Reservas de Mata Atlântica da Costa do Descobrimento [OITO RESERVAS NATURAIS, LOCALIZADAS NO SUL DA BAHIA E NORTE DO ES]
 
- Reservas do Sudeste da Mata Atlântica [ENTRE PARANÁ E SP]
- Área de Conservação do Pantanal [SUDOESTE DO MATO GROSSO E NOROESTE DO MATO GROSSO DO SU]
- Complexo de Conservação da Amazônia Central
- Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol das Rocas [ARQUIPÉLOGO DE NORONHA, EM PERNAMBUCO, E ATOL, NO RIO GRANDE DO NORTE]
- Parques Nacionais Chapada dos Veadeiros e Emas [REGIÃO DO NORDESTE DO ESTADO DE GOIÁS]

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