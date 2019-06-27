De Norte a Sul: conheça os Patrimônios Naturais brasileiros

Que o Brasil é rico em belezas naturais não é segredo. Mas você sabia que o nosso país é palco de chamados Patrimônios Naturais da Humanidade? O selo é dado pela Unesco e valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade da sua preservação. São 7 áreas que ostentam o título no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais destas belezas no Viaje na CBN desta quinta-feira (27), com o comentarista Edson Ruy.