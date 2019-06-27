De Norte a Sul: conheça os Patrimônios Naturais brasileiros

Que o Brasil é rico em belezas naturais não é segredo. Mas você sabia que o nosso país é palco de chamados Patrimônios Naturais da Humanidade? O selo é dado pela Unesco e valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade da sua preservação. São 7 áreas que ostentam o título no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais destas belezas no Viaje na CBN desta quinta-feira (27), com o comentarista Edson Ruy.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 27-06-19
- Parque Nacional do Iguaçu [EXTREMO NORTE DO PARANÁ]
- Reservas de Mata Atlântica da Costa do Descobrimento [OITO RESERVAS NATURAIS, LOCALIZADAS NO SUL DA BAHIA E NORTE DO ES]
- Reservas do Sudeste da Mata Atlântica [ENTRE PARANÁ E SP]
- Área de Conservação do Pantanal [SUDOESTE DO MATO GROSSO E NOROESTE DO MATO GROSSO DO SU]
- Complexo de Conservação da Amazônia Central
- Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol das Rocas [ARQUIPÉLOGO DE NORONHA, EM PERNAMBUCO, E ATOL, NO RIO GRANDE DO NORTE]
- Parques Nacionais Chapada dos Veadeiros e Emas [REGIÃO DO NORDESTE DO ESTADO DE GOIÁS]