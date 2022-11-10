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Viaje na CBN

De flutuação em rios cristalinos a mergulho em cavernas, conheça Bonito!

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 12:01

Publicado em 

10 nov 2022 às 12:01
Bonito (MS)
Bonito (MS) Crédito: Freepik
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o tema em destaque com o comentarista Edson Ruy é Bonito, no Mato Grosso do Sul. O destino tem desenvolvido infraestrutura e logística para o turismo, com voos diários e novas opções de hospedagem.
O complexo turístico da Serra da Bodoquena (do qual o município de Bonito faz parte) é repleto de rios cristalinos, lagoas e grutas cheias de mistérios da natureza que impressionam com o azul vibrante das águas, além de inúmeras cachoeiras.
O destino tem desenvolvido infraestrutura e logística para o turismo, com voos de duas companhias aéreas (Gol e Azul) e novas opções de hospedagem. A alta procura pelo destino, no entanto, exige algumas medidas protetivas das autoridades: todos os passeios precisam de reserva antes da viagem. Isso deve ser feito através de uma das 42 agências autorizadas pelo município, que emitem um voucher único que dá acesso aos atrativos da região. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 10-11-22.mp3

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