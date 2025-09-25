De Campos do Jordão a Aparecida: cidades que querem cobrar taxa de turistas!

Com pandemia, profissionais de viagem e turismo se reinventaram Crédito: Pixabay

Nas últimas semanas vários casos de cobrança de taxas relacionadas ao turismo ganharam o noticiário. São iniciativas de diferentes prefeituras brasileiras que preveem a cobrança de uma taxa pela entrada de veículos nos seus municípios. Conhecida pelo turismo de clima frio, a cidade de Campos do Jordão (SP), na Serra da Mantiqueira, aprovou na última segunda-feira (22) a implementação de uma cobrança para visitantes. A lei prevê o pagamento de R$ 13,34 por automóveis, R$ 6,67 por motocicletas e R$ 246,79 para ônibus. O valor será cobrado uma vez por dia, independentemente do tempo de permanência no município. A Câmara de Vereadores aprovou a proposta por 9 votos favoráveis, 3 contrários e uma ausência. Se sancionada, a taxa passa a valer no ano que vem.

A prefeitura de Aparecida (SP), por exemplo, quer criar uma cobrança para turistas que chegam de carro, ônibus ou vans à cidade com a intenção de visitar o município, ou para fins religiosos. O projeto prevê que carros de passeio paguem R$ 10 por dia. Já ônibus de turismo teriam cobrança de R$ 70,10. Segundo a prefeitura, o dinheiro será utilizado para ajudar no custeio dos serviços públicos que mantêm a cidade. No Brasil, vários destinos já adotaram cobranças.

Quem seguir para um dos lugares mais cobiçados do litoral norte neste verão, em Ubatuba, pode estranhar a cobrança da Taxa de Proteção Ambiental (TPA) instituída em fevereiro passado. O município paulista cobra diárias que vão de R$ 3,69 (motocicletas e motonetas) e R$ 13,73 (veículos de pequeno porte) a R$ 62,30 (micro-ônibus e caminhões) e R$ 97,14 (ônibus). Elas devem ser quitadas ao sair da cidade. O não pagamento acarreta multas. Ouça a conversa completa!