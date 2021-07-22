Cursos e tour virtual: com pandemia, profissionais de turismo se reinventam

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o ano de 2020 foi considerado o pior da história no setor e as perspectivas para os próximos não são muito diferentes. A entidade afirma que a previsão de retomada será só em 2023. Tendo como base esse cenário, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy analisa como os profissionais de turismo se reinventam na pandemia - além, claro, de como os turistas têm se adaptado a esse momento. Estudos da organização sinalizam que o avanço da vacinação contra a covid-19 e os certificados sanitários são essenciais para restabelecer a confiança no turismo estrangeiro, que é a base da economia de vários Estados, que dependem do setor para gerar empregos..