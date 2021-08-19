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Viaje na CBN

Cruzeiros programam temporada de verão no Brasil com novos protocolos

Ouça a análise do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:28

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:28
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros Crédito: Pexels
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca a movimentação do setor de cruzeiros, em meio aos protocolos contra a covid-19, para a próxima temporada de verão. Afinal, assim como o resto do mundo, os cruzeiros também pararam desde o início da pandemia, em 2020. Um ano e meio depois, com a descoberta de vacinas e o avanço de estudos sobre protocolos para evitar novas contaminações, as empresas que administram os navios se preparam para a volta das atividades. E como deverá ser essa volta? Edson explica. 
Viaje na CBN - 19-08-21.mp3

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