Cruzeiros cancelados, voos suspensos: Ômicron causa impacto no turismo

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy traz como destaque como o avanço da variante Ômicron tem impactado no setor de turismo. As viagens em cruzeiros, por exemplo, estão suspensas até 21 de janeiro. A determinação é da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA). A decisão foi tomada após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) indicar a urgência em interromper a temporada de cruzeiros devido os surtos de Covid-19 em navios. Além disso, o aumento de número de casos de Covid-19 e influenza tem afetado voos em diversas companhias aéreas no Brasil. Ouça as explicações completas!