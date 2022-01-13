Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Cruzeiros cancelados, voos suspensos: Ômicron causa impacto no turismo

A análise é do comentarista Edson Ruy

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:16

Publicado em 

13 jan 2022 às 13:16
MSC Preziosa, navio de cruzeiro em temporada pelo Brasil
MSC Preziosa, navio de cruzeiro em temporada pelo Brasil Crédito: Ivan Sarfatti/MSC
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy traz como destaque como o avanço da variante Ômicron tem impactado no setor de turismo. As viagens em cruzeiros, por exemplo, estão suspensas até 21 de janeiro. A determinação é da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA). A decisão foi tomada após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) indicar a urgência em interromper a temporada de cruzeiros devido os surtos de Covid-19 em navios. Além disso, o aumento de número de casos de Covid-19 e influenza tem afetado voos em diversas companhias aéreas no Brasil.  Ouça as explicações completas!
Viaje na CBN - 13-01-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados