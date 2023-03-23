Cruzeiro de volta ao mundo de 3 anos custa R$ 13 mil ao mês

Experiência ao mar! Morar a bordo de um navio em alto mar, vivendo como um "marujo" de porto em porto, em uma volta ao mundo por três anos pode custar o mesmo que alugar um apartamento de três dormitórios no centro expandido de São Paulo, de acordo com estimativa do QuintoAndar: a partir de US$ 2.500 ou cerca de R$ 13 mil ao mês. Esta é a proposta do novo cruzeiro da Life at Sea Cruises que partirá de Istambul, na Turquia, em 1º de novembro de 2023. Seu navio, o MV Gemini, deverá passar por 135 países, entre eles o Brasil. De acordo com a CNN americana, o roteiro inclui 375 portos em todos os continentes: Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Antártica e Oceania, visitando 103 ilhas tropicais e fazendo 208 paradas com pernoite. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!