Crise de plataformas de turismo expõe fragilidade da venda de pacotes flexíveis

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que em menos de um ano, duas companhias que oferecem pacotes de viagens com datas flexíveis viram seus modelos de negócio fracassarem em razão de fatores econômicos e de mercado. Tanto 123milhas quanto Hurb deixaram de oferecer pacotes promocionais aos clientes. Embora sejam duas companhias com volume de demandas diferentes, a 123milhas e a Hurb têm modelos de negócios semelhantes, que permitem comparar os dois casos que levaram à incapacidade das companhias de realizar as viagens nos preços contratados. Ambas informaram que a suspensão dos pacotes promocionais é resultado de "fatores econômicos adversos", correspondente à pressão da demanda e ao preço das tarifas aéreas. Ouça a conversa completa!