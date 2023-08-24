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Viaje na CBN

Crise de plataformas de turismo expõe fragilidade da venda de pacotes flexíveis

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 12:14

Publicado em 

24 ago 2023 às 12:14
Viagem, bagagem, voltando para casa
Viagem, bagagem, voltando para casa Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que em menos de um ano, duas companhias que oferecem pacotes de viagens com datas flexíveis viram seus modelos de negócio fracassarem em razão de fatores econômicos e de mercado. Tanto 123milhas quanto Hurb deixaram de oferecer pacotes promocionais aos clientes. Embora sejam duas companhias com volume de demandas diferentes, a 123milhas e a Hurb têm modelos de negócios semelhantes, que permitem comparar os dois casos que levaram à incapacidade das companhias de realizar as viagens nos preços contratados. Ambas informaram que a suspensão dos pacotes promocionais é resultado de "fatores econômicos adversos", correspondente à pressão da demanda e ao preço das tarifas aéreas. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 24-08-23

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