Cresce interesse dos brasileiros pela China após isenção de visto

Nesta edição de "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala de um novo destino queridinho dos brasileiros: a China! Plataformas de turismo indicam que a busca por voos e hospedagens no país asiático aumentaram, quando comparadas com o ano anterior. Mas o que pode ter levado a isso? Desde o mês de junho, cidadãos brasileiros não precisam de visto para conhecer o país por 30 dias. A queda dessa barreira burocrática pode ter sido um dos motivos para o crescimento do interesse. Ouça a conversa completa!