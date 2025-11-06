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Viaje na CBN

Cresce interesse dos brasileiros pela China após isenção de visto

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 11:34

Publicado em 

06 nov 2025 às 11:34
china
china Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala de um novo destino queridinho dos brasileiros: a China! Plataformas de turismo indicam que a busca por voos e hospedagens no país asiático aumentaram, quando comparadas com o ano anterior. Mas o que pode ter levado a isso? Desde o mês de junho, cidadãos brasileiros não precisam de visto para conhecer o país por 30 dias. A queda dessa barreira burocrática pode ter sido um dos motivos para o crescimento do interesse. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje Na CBN - 6.54 -11-25.mp3

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