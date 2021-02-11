Covid-19: busca pela imunização faz surgir o turismo de vacina

O assunto é turismo de vacina. A expressão é nova e surgiu na pandemia devido ao ritmo lento de vacinação contra a covid-19, que fez brasileiros procurarem outros países em busca da imunização. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Já existem relatos de turismo de vacina em nações como os Estados Unidos, Cuba, e países asiáticos e do Oriente Médio. Mas a via é de mão dupla: ao mesmo tempo que estrangeiros procuram a vacina, os alguns países já planejam oferecer o imunizante contra a covid-19 aos seus visitantes. Acompanhe!