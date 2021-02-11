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VIAJE NA CBN

Covid-19: busca pela imunização faz surgir o turismo de vacina

Este é o assunto em destaque do comentarista Edson Ruy

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 13:03

Publicado em 

11 fev 2021 às 13:03
O assunto é turismo de vacina. A expressão é nova e surgiu na pandemia devido ao ritmo lento de vacinação contra a covid-19, que fez brasileiros procurarem outros países em busca da imunização. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Já existem relatos de turismo de vacina em nações como os Estados Unidos, Cuba, e países asiáticos e do Oriente Médio. Mas a via é de mão dupla: ao mesmo tempo que estrangeiros procuram a vacina, os alguns países já planejam oferecer o imunizante contra a covid-19 aos seus visitantes. Acompanhe!
Viaje na CBN - 11-02-21.mp3

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