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VIAJE NA CBN

Coronavírus: turismo é o setor mais afetado pela crise na pandemia

Ouça a participação de Edson Ruy

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 11:18

Publicado em 

30 abr 2020 às 11:18
Nesta edição do quadro Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy explica porque o turismo será o setor mais afetado pela crise do novo coronavírus. Só para se ter uma ideia em números, o setor perdeu R$ 11,96 bilhões em volume de receitas no mês de março - o que representa uma queda de 84% no faturamento em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Edson Ruy também aponta as estratégias que deverão ser utilizadas pelo setor nos próximos meses. Confira!
PODCAST - VIAJE NA CBN - 30-04-20

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