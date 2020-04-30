Coronavírus: turismo é o setor mais afetado pela crise na pandemia

Nesta edição do quadro Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy explica porque o turismo será o setor mais afetado pela crise do novo coronavírus. Só para se ter uma ideia em números, o setor perdeu R$ 11,96 bilhões em volume de receitas no mês de março - o que representa uma queda de 84% no faturamento em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Edson Ruy também aponta as estratégias que deverão ser utilizadas pelo setor nos próximos meses. Confira!