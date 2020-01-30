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VIAJE NA CBN

Coronavírus: saiba como se prevenir se for viajar

Nesta edição do Viaje na CBN, além do comentarista Edson Ruy, quem participa da conversa é o médico infectologista Paulo Peçanha

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 13:32

Publicado em 

30 jan 2020 às 13:32
As companhias aéreas British Airways, Lutfthansa e Lion Air suspenderam nesta quarta-feira (29) os voos para a China continental por causa do surto de coronavírus, que já deixou mais de 130 mortos no país. A American Airlines anunciou que suspendeu alguns voos entre fevereiro e março. Este é o tema do Viaje na CBN nesta quinta-feira (30). Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy traz detalhes das últimas movimentações envolvendo essas empresas e a situação nos aeroportos brasileiros. Quem também participa da conversa é o médico infectologista e professor de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Peçanha. Ouça!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 30-01-20

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