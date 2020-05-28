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VIAJE NA CBN

Coronavírus: EUA proíbem entrada de viajantes vindos do Brasil

Ouça a participação de Edson Ruy

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 11:36

Publicado em 

28 mai 2020 às 11:36
Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz detalhes da decisão do governo dos Estados Unidos que anunciou, no último domingo (24), a suspensão da entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos 14 dias. A restrição não será aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano ou que tenha residência permanente no país.
Filhos ou irmãos de americanos ou residentes permanentes também poderão entrar, desde que tenham menos de 21 anos. Membros de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite do governo dos EUA também estão isentos da proibição.
Viaje na CBN - 28-05-20

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