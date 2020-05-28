Coronavírus: EUA proíbem entrada de viajantes vindos do Brasil

Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz detalhes da decisão do governo dos Estados Unidos que anunciou, no último domingo (24), a suspensão da entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos 14 dias. A restrição não será aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano ou que tenha residência permanente no país.