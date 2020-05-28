Coronavírus: EUA proíbem entrada de viajantes vindos do Brasil

Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz detalhes da decisão do governo dos Estados Unidos que anunciou, no último domingo (24), a suspensão da entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos 14 dias. A restrição não será aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano ou que tenha residência permanente no país.
Filhos ou irmãos de americanos ou residentes permanentes também poderão entrar, desde que tenham menos de 21 anos. Membros de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite do governo dos EUA também estão isentos da proibição.
Viaje na CBN - 28-05-20