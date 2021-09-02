Conheça roteiros de viagens inspirados em filmes

Ao ver um filme ou série, você já se impressionou pelo lugar onde se passava a filmagem? Sejam em produções de época ou contemporâneas, cidades e monumentos ao redor do mundo despertam o fascínio dos telespectadores e podem inspirar roteiros de viagens reais. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN"! O comentarista indica uma série de locais que foram destaque no mundo cinematográfico, como a Itália, no chamado roteiro Dan Brown que passa pelo locais citados nos livros e filmes do autor.