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Viaje na CBN

Conheça roteiros de viagens inspirados em filmes

O passeio começa pela Itália que foi palco do filme Anjos e Demônios

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:26

Publicado em 

02 set 2021 às 12:26
Basílica e Praça de São Pedro, no Vaticano
Basílica e Praça de São Pedro, no Vaticano Crédito: Pexels
Ao ver um filme ou série, você já se impressionou pelo lugar onde se passava a filmagem? Sejam em produções de época ou contemporâneas, cidades e monumentos ao redor do mundo despertam o fascínio dos telespectadores e podem inspirar roteiros de viagens reais. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN"! O comentarista indica uma série de locais que foram destaque no mundo cinematográfico, como a Itália, no chamado roteiro Dan Brown que passa pelo locais citados nos livros e filmes do autor. 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 02-09-21

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