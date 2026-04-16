Conheça! Países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas

Reportagem da "BBC" deste mês aponta que as mulheres viajando sozinhas estão impulsionando as tendências atuais de viagem. Diversas operadoras de turismo relatam que esse grupo demográfico está entre os segmentos de mais rápido crescimento, especialmente mulheres com mais de 50 anos que não precisam de acompanhante para viajar. A reportagem aponta que "não existe um índice global único que reflita a segurança dos países para mulheres que viajam sozinhas".
"Por isso, analisamos o mais recente Índice Mulheres, Paz e Segurança (MPS) da Universidade de Georgetown, que classifica os países com base na inclusão, justiça e segurança das mulheres, juntamente com o Índice Global da Paz, e conversamos com mulheres que viajaram sozinhas sobre onde se sentiram mais seguras". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! Nesta lista de segurança estão países como Uruguai, Noruega, Costa Rica, entre outros.
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