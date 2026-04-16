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Viaje na CBN

Conheça! Países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas

Ouça as dicas do nosso comentarista Edson Ruy

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 12:04

Publicado em 

16 abr 2026 às 12:04
Taças de vinho
Taças de vinho Crédito: Pixel-Shot/Shutterstock
Reportagem da "BBC" deste mês aponta que as mulheres viajando sozinhas estão impulsionando as tendências atuais de viagem. Diversas operadoras de turismo relatam que esse grupo demográfico está entre os segmentos de mais rápido crescimento, especialmente mulheres com mais de 50 anos que não precisam de acompanhante para viajar. A reportagem aponta que "não existe um índice global único que reflita a segurança dos países para mulheres que viajam sozinhas".
"Por isso, analisamos o mais recente Índice Mulheres, Paz e Segurança (MPS) da Universidade de Georgetown, que classifica os países com base na inclusão, justiça e segurança das mulheres, juntamente com o Índice Global da Paz, e conversamos com mulheres que viajaram sozinhas sobre onde se sentiram mais seguras". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! Nesta lista de segurança estão países como Uruguai, Noruega, Costa Rica, entre outros. 
CBN - Viaje na CBN - 16-04-26.mp3

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