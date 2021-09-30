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Viaje na CBN

Conheça os voos domésticos sem escalas mais longos do Brasil e do mundo

Quem nos conta é o comentarista de turismo, Edson Ruy

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:14

Publicado em 

30 set 2021 às 12:14
Avião, voo, cabine, viagem
Crédito: Pexels
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aborda quais são os voos domésticos sem escalas mais longos do Brasil e do mundo. Isso porque a companhia aérea Azul anunciou que, a partir de 1º de dezembro, vai operar o voo mais longo do país, entre Campinas (SP) e Boa Vista (RR), com 4 horas e 5 minutos de duração. São 3,2 mil quilômetros, que separam as duas cidades. Por enquanto, o voo doméstico direto mais longo do Brasil é o que conecta Porto Alegre a Recife, também operado pela Azul. Acompanhe!
Viaje na CBN - 30-09-21.mp3

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