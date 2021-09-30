Conheça os voos domésticos sem escalas mais longos do Brasil e do mundo

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aborda quais são os voos domésticos sem escalas mais longos do Brasil e do mundo. Isso porque a companhia aérea Azul anunciou que, a partir de 1º de dezembro, vai operar o voo mais longo do país, entre Campinas (SP) e Boa Vista (RR), com 4 horas e 5 minutos de duração. São 3,2 mil quilômetros, que separam as duas cidades. Por enquanto, o voo doméstico direto mais longo do Brasil é o que conecta Porto Alegre a Recife, também operado pela Azul. Acompanhe!