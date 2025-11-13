Conheça os destinos turísticos no Brasil que serão tendência em 2026!

Um plataforma de hospedagem listou oito destinos do Brasil que serão tendência para os turistas em 2026, com base no aumento anual de reservas feitas por viajantes brasileiros. Há cidades de seis estados diferentes na lista. Segundo a Booking, os destinos estão entre os 1.000 mais reservados na plataforma, no Brasil, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de agosto de 2025. Além disso, a plataforma fez uma curadoria, levando em conta a distribuição geográfica, para trazer mais diversidade de regiões à lista. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!