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Viaje na CBN

Conheça os destinos turísticos no Brasil que serão tendência em 2026!

Quem detalha as dicas é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 11:54

Publicado em 

13 nov 2025 às 11:54
Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade
Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade Crédito: Thiago Freitas/Ministério do Turismo
Um plataforma de hospedagem listou oito destinos do Brasil que serão tendência para os turistas em 2026, com base no aumento anual de reservas feitas por viajantes brasileiros. Há cidades de seis estados diferentes na lista. Segundo a Booking, os destinos estão entre os 1.000 mais reservados na plataforma, no Brasil, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de agosto de 2025. Além disso, a plataforma fez uma curadoria, levando em conta a distribuição geográfica, para trazer mais diversidade de regiões à lista. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -13-11-25.mp3
OS LUGARES:
Juquehy, São Paulo
Armação dos Búzios, Rio de Janeiro
Cajueiro da Praia, Piauí
Espírito Santo do Pinhal, São Paulo
Serra da Canastra, Minas Gerais
Encantado, Rio Grande do Sul
Morro Branco, Ceará
São Gabriel, Rio Grande do Sul

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