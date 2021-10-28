Conheça os destinos que ficaram mais baratos e quais subiram mais de preço este ano

Planejando a viagem de férias de fim de ano? Levantamento realizado pelo Kayak, buscador de viagens, para o portal "6 Minutos" aponta os destinos que ficaram mais baratos e quais subiram mais de preço. É sobre essa assunto que o comentarista Edson Ruy trata nessa edição do "Viaje na CBN". O levantamento dos destinos nacionais e internacionais mais buscados pelos brasileiros mostra que a maioria das viagens para dentro do Brasil ficou mais cara, com exceção de Recife e Rio de Janeiro. O levantamento considera as buscas realizadas entre os dias 20 e 30 de setembro para viagens com ida e volta entre novembro e dezembro, e compara os preços atuais em reais com os que eram praticados no final de setembro de 2019, já que em 2020 o setor aéreo ficou praticamente paralisado, com várias rotas suspensas. Ouça a análise completa!