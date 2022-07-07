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Viaje na CBN

Conheça os 10 melhores parques de diversão do mundo

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 12:15

Publicado em 

07 jul 2022 às 12:15
Beto Carrero World, em Santa Catarina
Beto Carrero World, em Santa Catarina Crédito: Divulgação
O levantamento "Travelers' Choice 2022 – Best of the Best", feito pelo site de viagens Tripadvisor, a partir de avaliações e comentários feitos por seus usuários, trouxe os melhores parques de diversões do mundo na opinião de turistas. Três são brasileiros! Entre os parques do Brasil, o mais bem colocado da lista é o Beto Carrero World, que ficou em 3º lugar. O parque fica em Penha, Santa Catarina, e, de acordo com os turistas, perde apenas para o Siam Park, na Espanha, e o Puy du Fou, na França. A lista dos 10 melhores parques de diversão e aquáticos também inclui o Hot Park, localizado em Rio Quente, Goiás, e o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, Rio Grande do Sul. Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy fala sobre o assunto!
Viaje Na CBN - 07-07-22

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