Conheça os 10 melhores parques de diversão do mundo

O levantamento "Travelers' Choice 2022 – Best of the Best", feito pelo site de viagens Tripadvisor, a partir de avaliações e comentários feitos por seus usuários, trouxe os melhores parques de diversões do mundo na opinião de turistas. Três são brasileiros! Entre os parques do Brasil, o mais bem colocado da lista é o Beto Carrero World, que ficou em 3º lugar. O parque fica em Penha, Santa Catarina, e, de acordo com os turistas, perde apenas para o Siam Park, na Espanha, e o Puy du Fou, na França. A lista dos 10 melhores parques de diversão e aquáticos também inclui o Hot Park, localizado em Rio Quente, Goiás, e o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, Rio Grande do Sul. Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy fala sobre o assunto!