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VIAJE NA CBN

Conheça dicas para não cair no 'golpe da diária grátis' na internet

Quem explica é o comentarista Edson Ruy. Acompanhe!

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:42

Publicado em 

18 fev 2021 às 12:42
O assunto é golpe na escolha de local para hospedagem. Durante a quarentena, golpistas estão indo atrás de seguidores de perfis relacionados a viagens nas redes sociais. Os criminosos criam perfis falsos com nomes parecidos com a página original. Geralmente, eles se passam por perfis de hotel e abordam os seguidores que mais interagem no Instagram. Entre os alvos preferidos estão pessoas que deixam comentários nas postagens ou que publicam fotos marcando a página oficial do hotel. Os golpistas oferecem sorteio de diárias e descontos nos hotéis da marca e tentam estimular o cadastro dizendo que se o usuário enviar os dados vai ficar sabendo de promoções imperdíveis. Quem explica é o comentarista Edson Ruy. Acompanhe!
Viaje na CBN - 18-02-21

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