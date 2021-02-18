Conheça dicas para não cair no 'golpe da diária grátis' na internet

O assunto é golpe na escolha de local para hospedagem. Durante a quarentena, golpistas estão indo atrás de seguidores de perfis relacionados a viagens nas redes sociais. Os criminosos criam perfis falsos com nomes parecidos com a página original. Geralmente, eles se passam por perfis de hotel e abordam os seguidores que mais interagem no Instagram. Entre os alvos preferidos estão pessoas que deixam comentários nas postagens ou que publicam fotos marcando a página oficial do hotel. Os golpistas oferecem sorteio de diárias e descontos nos hotéis da marca e tentam estimular o cadastro dizendo que se o usuário enviar os dados vai ficar sabendo de promoções imperdíveis. Quem explica é o comentarista Edson Ruy. Acompanhe!