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Viaje na CBN

Conheça dicas de como procurar e encontrar passagens aéreas mais baratas

Ouça o comentarista Edson Ruy

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:19

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:19
Na foto, avião sobrevoa destino turístico
Viagem de avião Crédito: Pixabay
Até outubro deste ano, os valores das passagens aéreas subiram 13,5%, segundo dados inflacionários calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy dá dicas de como procurar e encontrar passagens aéreas mais baratas. O comentarista destaca que é importante criar alerta de preços, entender que promoção não tem data certa, então é preciso estar preparado, saber identificar se a oferta é boa e tentar ser flexível. Ouça o quadro completo:
Viaje na CBN - 09/12/2021

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