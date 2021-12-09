Conheça dicas de como procurar e encontrar passagens aéreas mais baratas

Até outubro deste ano, os valores das passagens aéreas subiram 13,5%, segundo dados inflacionários calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy dá dicas de como procurar e encontrar passagens aéreas mais baratas. O comentarista destaca que é importante criar alerta de preços, entender que promoção não tem data certa, então é preciso estar preparado, saber identificar se a oferta é boa e tentar ser flexível. Ouça o quadro completo:
Viaje na CBN - 09/12/2021