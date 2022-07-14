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Conheça as 10 melhores cidades do mundo para se viver

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:01

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:01
Canadá
Canadá Crédito: Pexels
Um relatório produzido anualmente pela Unidade de Inteligência da revista britânica "The Economist" apontou uma lista de melhores cidades do mundo para se viver. As cidades são classificadas de acordo com índices como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. Segundo os autores do relatório, "estabilidade e boa infraestrutura são os principais encantos da cidade para seus habitantes, respaldados por bom atendimento médico e muitas oportunidades de cultura e entretenimento". Quais são elas?
Viaje na CBN - 14-07-22

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