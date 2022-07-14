Conheça as 10 melhores cidades do mundo para se viver

Um relatório produzido anualmente pela Unidade de Inteligência da revista britânica "The Economist" apontou uma lista de melhores cidades do mundo para se viver. As cidades são classificadas de acordo com índices como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. Segundo os autores do relatório, "estabilidade e boa infraestrutura são os principais encantos da cidade para seus habitantes, respaldados por bom atendimento médico e muitas oportunidades de cultura e entretenimento". Quais são elas?