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Viaje na CBN

Confira dicas e orientações para viajar barato pelo Brasil!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 01 de Maio de 2025 às 12:11

Publicado em 

01 mai 2025 às 12:11
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viagem Crédito: Shutterstock
Passagens nas alturas, hospedagem cara, alimentação pesando no bolso! Viajar está cada vez mais caro e as dificuldades financeiras muitas vezes impedem os brasileiros de planejarem a viagem dos sonhos. Uma pesquisa da FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, revelou que, entre os brasileiros que reduziram suas viagens, 49% apontaram a falta de dinheiro como o principal motivo. Mas especialistas indicam: com algumas estratégias e escolhas inteligentes, dá para conhecer novos destinos sem gastar uma fortuna. Planejamento antecipado e fugir de destinos clichês, "explorando" os menos badalados, podem ser dicas práticas. Tema para Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 01-05-25.mp3

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