Confira dicas e orientações para viajar barato pelo Brasil!

Passagens nas alturas, hospedagem cara, alimentação pesando no bolso! Viajar está cada vez mais caro e as dificuldades financeiras muitas vezes impedem os brasileiros de planejarem a viagem dos sonhos. Uma pesquisa da FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, revelou que, entre os brasileiros que reduziram suas viagens, 49% apontaram a falta de dinheiro como o principal motivo. Mas especialistas indicam: com algumas estratégias e escolhas inteligentes, dá para conhecer novos destinos sem gastar uma fortuna. Planejamento antecipado e fugir de destinos clichês, "explorando" os menos badalados, podem ser dicas práticas. Tema para Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!