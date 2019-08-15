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VIAJE NA CBN

Como você se prepara para uma viagem com destino ao frio?

É preciso programar os dias levando em consideração a chuva, a neve e as temperaturas, muitas vezes, negativas

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 12:14

Publicado em 

15 ago 2019 às 12:14
Viajar para destinos de clima mais frio, ou durante o inverno, exige um planejamento extra na hora de montar os roteiros de passeios e de fazer as malas. É preciso programar os dias levando em consideração a chuva, a neve e as temperaturas, muitas vezes, negativas. Além disso, é preciso observar o guarda-roupa pessoal e avaliar se os agasalhos serão suficientes para espantar o frio. Nesta quinta-feira (15), no Viaje na CBN, Edson Ruy dá dicas de como se preparar para uma viagem com destino à cidades e países de clima mais frio e inverno rigoroso. Confira!
 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 15-08-19
 
 
- Pesquise como é o inverno no local a ser visitado;
- Invista em ótimos agasalhos, da cabeça aos pés;
- Programe bem os seus dias;
- É possível sim fazer passeios externos. Use a estratégia de fazer mais pausas durante eles.
 

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