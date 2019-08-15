Como você se prepara para uma viagem com destino ao frio?

Viajar para destinos de clima mais frio, ou durante o inverno, exige um planejamento extra na hora de montar os roteiros de passeios e de fazer as malas. É preciso programar os dias levando em consideração a chuva, a neve e as temperaturas, muitas vezes, negativas. Além disso, é preciso observar o guarda-roupa pessoal e avaliar se os agasalhos serão suficientes para espantar o frio. Nesta quinta-feira (15), no Viaje na CBN, Edson Ruy dá dicas de como se preparar para uma viagem com destino à cidades e países de clima mais frio e inverno rigoroso. Confira!