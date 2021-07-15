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Viaje na CBN

Como viajantes "enferrujados'" sofrem para recuperar antigos hábitos

Conforme a vacinação contra a Covid-19 avança, passageiros se esforçam para recuperar hábitos de outros momentos

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 12:07

Publicado em 

15 jul 2021 às 12:07
Na retomada do turismo, viajantes
Na retomada do turismo, viajantes "enferrujados'" sofrem para recuperar antigos hábitos Crédito: Pexels
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca que a pandemia da covid-19 ainda não acabou, mas, conforme a vacinação avança, várias partes do mundo começam a se abrir e os viajantes se esforçam para recuperar alguns hábitos de outros momentos. Será possível? Um levamento realizado pelo jornal "O Globo" traz alguns desses destaques. Em voos domésticos nos Estados Unidos, aponta a publicação, ultimamente vem notando um aumento nos pedidos de fones de ouvido e uma frequência incomum nos de produtos que os aviões geralmente não estocam, como pasta de dente e medicamentos mais populares - a impressão é de que as pessoas estão embarcando, mas esqueceram como as coisas funcionam. Acompanhe a análise do comentarista Edson Ruy. 
Viaje na CBN - 15-07-21.mp3

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