Como se sentir limpo e refrescado em viagens longas

Encarar longas viagens pode não ser uma tarefa nada fácil. Além de ter que lidar com o cansaço, sair totalmente revigorado após muitas horas dentro de um carro, trem ou avião pode ser um desafio. Por isso, nesta quinta-feira (04), Edson Ruy fala sobre como devemos nos preparar para esses longos trechos. O comentarista também dá dicas de como se sentir bem, limpo e refrescado após horas de voo. Entre as dicas estão: usar roupas esportivas, evitar perfumes ou colônias fortes e manter-se hidratado. Confira!