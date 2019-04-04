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VIAJE NA CBN

Como se sentir limpo e refrescado em viagens longas

As orientações são do comentarista Edson Ruy

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 12:04

Publicado em 

04 abr 2019 às 12:04
Encarar longas viagens pode não ser uma tarefa nada fácil. Além de ter que lidar com o cansaço, sair totalmente revigorado após muitas horas dentro de um carro, trem ou avião pode ser um desafio. Por isso, nesta quinta-feira (04), Edson Ruy fala sobre como devemos nos preparar para esses longos trechos. O comentarista também dá dicas de como se sentir bem, limpo e refrescado após horas de voo. Entre as dicas estão: usar roupas esportivas, evitar perfumes ou colônias fortes e manter-se hidratado. Confira! 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 04-04-19
 

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