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Como os profissionais do turismo estão se reinventando na pandemia?

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 12:03

Publicado em 

21 mai 2020 às 12:03
"Reinventar" é uma palavra-chave para muitos setores em meio à pandemia do novo coronavírus, que sentiram o impacto em seus negócios. O turismo é um deles. Nos últimos meses, o cenário no mundo foi de cidades vazias e pontos turísticos desertos, fazendo com que os profissionais como guias de turismo vissem sua atividade laboral ser bruscamente interrompida. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy comenta como os profissionais do turismo estão se reinventando na pandemia. Ele elenca criatividade, responsabilidade, ética e capacitação como fundamentais para essa reinvenção. Confira!
Viaje na CBN - 21-05-20

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