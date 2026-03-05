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Viaje na CBN

Como o conflito no Oriente Médio pode afetar o turismo mundial?

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Março de 2026 às 12:05

Publicado em 

05 mar 2026 às 12:05
Dubai
Dubai Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque os impactos da guerra no Oriente Médio para o turismo. A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã pode provocar uma queda de 11% a 27% no número de visitantes internacionais ao Oriente Médio em 2026, segundo estimativa divulgada nesta semana pela consultoria Tourism Economics. Reportagem do "G1" aponta que, em dezembro, a projeção da empresa era de alta de 13% no fluxo de turistas na região neste ano. Agora, a nova avaliação indica que o Oriente Médio pode receber entre 23 milhões e 38 milhões de visitantes estrangeiros a menos do que o esperado. A redução representaria uma perda entre US$ 34 bilhões e US$ 56 bilhões em gastos de turistas em 2026, de acordo com a consultoria. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 05-03-26.mp3

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