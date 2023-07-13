Como lidar com atrações “pega-turistas” pelo Brasil

Depois de trazer exemplos de atrações “pega-turistas” pelo mundo - e que implicam em grandes filas, altos valores e demanda de público -, desta vez o comentarista Edson Ruy, nesta edição do “Viaje na CBN”, traz exemplos de atrações pelo Brasil e no estado. Entre os destaques estão as Cataratas do Iguaçu, Centro Histórico de Salvador e o Pão de Açúcar e Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No Estado, há a Pedra Azul, na região Serrana, e as praias “badaladas” da orla de Guarapari. Ouça a conversa completa!