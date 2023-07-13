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Viaje na CBN

Como lidar com atrações “pega-turistas” pelo Brasil

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 12:03

Publicado em 

13 jul 2023 às 12:03
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Crédito: Pixabay
Depois de trazer exemplos de atrações “pega-turistas” pelo mundo - e que implicam em grandes filas, altos valores e demanda de público -, desta vez o comentarista Edson Ruy, nesta edição do “Viaje na CBN”, traz exemplos de atrações pelo Brasil e no estado. Entre os destaques estão as Cataratas do Iguaçu, Centro Histórico de Salvador e o Pão de Açúcar e Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No Estado, há a Pedra Azul, na região Serrana, e as praias “badaladas” da orla de Guarapari. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 13-07-23.mp3

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