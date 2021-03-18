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VIAJE NA CBN

Como hotéis estão se adaptando a 50% de ocupação na quarentena

Ouça as explicações de Edson Ruy

Publicado em 18 de Março de 2021 às 12:07

Publicado em 

18 mar 2021 às 12:07
Com o início da quarentena, os hotéis e pousadas do Espírito Santo só poderão funcionar com 50% da capacidade a partir desta quinta-feira (18). Por determinação do governo estadual, esses estabelecimentos foram incluídos na lista de atividades essenciais, porém terão que manter a lotação pela metade pelo menos até o 31 de março. Aqueles estabelecimentos que atualmente se encontram com taxa de ocupação maior, não poderão receber novos hóspedes até que tenham se enquadrado nas novas normas. É sobre esse assunto que o comentarista Edson Ruy trata no "Viaje na CBN". Edson destaca, por exemplo, essa experiência de quarentena vivida em outras cidades do país e como o setor de turismo, de forma geral, se adapta ao momento do recrudescimento da crise sanitária da covid-19. Confira!
Viaje na CBN - 18-03-21

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