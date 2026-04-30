Como funciona o cadastro online de reservas em hotéis e pousadas

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a plataforma do Ministério do Turismo, de check-in digital, que obrigatoriamente deve ser disponibilizada em hotéis e pousadas do Brasil. É a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital. Com ela, os viajantes podem preencher os dados de forma digital, por meio de links ou acessando o gov.br, antes mesmo de chegar ao hotel. Os hóspedes também podem continuar com a opção de preenchimento manual da ficha, mas a ideia do digital é agilizar o processo de check-in. Ouça a conversa completa!