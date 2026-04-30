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Viaje na CBN

Como funciona o cadastro online de reservas em hotéis e pousadas

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 12:21

Publicado em 

30 abr 2026 às 12:21
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Cabana na Água
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Cabana na Água Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a plataforma do Ministério do Turismo, de check-in digital, que obrigatoriamente deve ser disponibilizada em hotéis e pousadas do Brasil. É a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital. Com ela, os viajantes podem preencher os dados de forma digital, por meio de links ou acessando o gov.br, antes mesmo de chegar ao hotel. Os hóspedes também podem continuar com a opção de preenchimento manual da ficha, mas a ideia do digital é agilizar o processo de check-in. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 30-04-26.mp3

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