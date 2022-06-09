Como está o serviço de bordo dos aviões após a retomada dos lanches

Desde o dia 22 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a retomada do serviço de alimentação a bordo de aviões. Até então, somente era permitido servir água. As três principais companhias brasileiras - Latam, Gol e Azul, já voltaram a oferecer o serviço. É neste cenário que, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy traz sua experiência como viajante e explica como está o serviço de bordo após a retomada. Atenção: vale ressaltar que, apesar da liberação do serviço de bordo, a Anvisa manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e áreas restritas de aeroportos. Acompanhe!