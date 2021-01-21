Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O ASSUNTO É VIAGEM

Com Biden na presidência, como fica a entrada de brasileiros nos EUA?

Ouça a análise do especialista em viagem Edson Ruy

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:46

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:46
Aeronave da American Airlines, uma das principais companhias aéreas dos EUA Crédito: Quintin Gellar/Pexels
Na última segunda-feira (18), o então presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou a suspensão das restrições de entrada ao país por brasileiros a partir de 26 de janeiro. Porém, desde ontem, o cenário americano é outro. Às 14h, horário de Brasília, desta quarta-feira (20), o democrata Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que não está nos planos do governo Biden suspender as restrições de viagem. Então como fica a entrada de brasileiros em território estadunidense? Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Ouça!
Viaje na CBN - 21-01-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados