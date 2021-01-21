Com Biden na presidência, como fica a entrada de brasileiros nos EUA?

Na última segunda-feira (18), o então presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou a suspensão das restrições de entrada ao país por brasileiros a partir de 26 de janeiro. Porém, desde ontem, o cenário americano é outro. Às 14h, horário de Brasília, desta quarta-feira (20), o democrata Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que não está nos planos do governo Biden suspender as restrições de viagem. Então como fica a entrada de brasileiros em território estadunidense? Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Ouça!