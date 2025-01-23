"Clima de amor": os melhores destinos de lua de mel de 2025

Clima de amor no ar! Ilhas paradisíacas escondidas são destaque entre os melhores destinos para lua de mel de 2025 , segundo ranking divulgado pela plataforma de viagens Tripadvisor. A lista foi feita com base em avaliações deixadas por viajantes no site ao longo de um ano (de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024). O pequeno arquipélago das Ilhas Maurício, no sudeste da África, liderou o ranking. Em seguida, veio a charmosa ilha da Indonésia, Bali. Nenhum destino brasileiro entrou na lista. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!