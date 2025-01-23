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Viaje na CBN

"Clima de amor": os melhores destinos de lua de mel de 2025

O pequeno arquipélago das Ilhas Maurício, no sudeste da África, liderou o ranking

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 12:07

Publicado em 

23 jan 2025 às 12:07
Ilhas Maurício
Ilhas Maurício Crédito: Pixabay
Clima de amor no ar! Ilhas paradisíacas escondidas são destaque entre os melhores destinos para lua de mel de 2025, segundo ranking divulgado pela plataforma de viagens Tripadvisor. A lista foi feita com base em avaliações deixadas por viajantes no site ao longo de um ano (de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024). O pequeno arquipélago das Ilhas Maurício, no sudeste da África, liderou o ranking. Em seguida, veio a charmosa ilha da Indonésia, Bali. Nenhum destino brasileiro entrou na lista. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 23-01-25.mp3

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