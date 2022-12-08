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Viaje na CBN

Cidades brasileiras para viver um Natal digno de filmes!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 12:09

Publicado em 

08 dez 2022 às 12:09
Natal Luz, em Gramado (RS)
Natal Luz, em Gramado (RS) Crédito: Natal Luz de Gramado/Reprodução
Decoração de Natal deixa as pessoas mais felizes. De acordo com estudo realizado em 2017 pelo psicanalista norte-americano Steve McKeown, lembranças da infância são acionadas no momento em que os enfeites natalinos começam a ser preparados. A combinação de luzes, símbolos mitológicos e a montagem da árvore com os presentes traz às festividades de fim de ano uma associação nostálgica com sentimentos pueris. Pensando nisso, nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy, já nesse clima, nos aponta cidades que se transformam no clima do Natal. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 08-12-22.mp3

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