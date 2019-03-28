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VIAJE NA CBN

Cidade eslovena inaugura fonte pública de cerveja na rua

Nesta edição do quadro Viaje na CBN, Edson Ruy conta detalhes da fonte, que jorra cinco tipos de cerveja, e explica como funciona. Confira também dicas para as pessoas que quiserem viajar e conhecer outros atrativos do país do Leste Europeu

Publicado em 28 de Março de 2019 às 14:12

Publicado em 

28 mar 2019 às 14:12
Sonho de muitos amantes da bebida, uma fonte de cerveja já é realidade em Zalec, na Eslovênia. A “Green Gold Fountain” - fonte de ouro verde, em tradução livre - é uma homenagem à cultura de lúpulo do país, quinto maior produtor do mundo da planta utilizada na fabricação da cerveja. Nesta quinta-feira, no quadro Viaje na CBN, Edson Ruy conta detalhes da fonte, que jorra cinco tipos de cerveja, e explica como funciona. O comentarista ainda dá dicas para as pessoas que quiserem viajar para o país do Leste Europeu e conhecer a fonte, que vai ter nova temporada de funcionamento a partir do próximo sábado, dia 30. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 28-03-19

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