Cidade eslovena inaugura fonte pública de cerveja na rua

Sonho de muitos amantes da bebida, uma fonte de cerveja já é realidade em Zalec, na Eslovênia. A “Green Gold Fountain” - fonte de ouro verde, em tradução livre - é uma homenagem à cultura de lúpulo do país, quinto maior produtor do mundo da planta utilizada na fabricação da cerveja. Nesta quinta-feira, no quadro Viaje na CBN, Edson Ruy conta detalhes da fonte, que jorra cinco tipos de cerveja, e explica como funciona. O comentarista ainda dá dicas para as pessoas que quiserem viajar para o país do Leste Europeu e conhecer a fonte, que vai ter nova temporada de funcionamento a partir do próximo sábado, dia 30. Confira!