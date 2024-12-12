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Viaje na CBN

Catedral de Notre-Dame de Paris reabre ao público

Edson Ruy explica como ela ficou e como é a visitação

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 12:29

Publicado em 

12 dez 2024 às 12:29
Catedral Notre-Dame de Paris durante cerimônia de reabertura, cinco anos após incêndio que destruiu o monumento gótico
Catedral Notre-Dame de Paris durante cerimônia de reabertura, cinco anos após incêndio que destruiu o monumento gótico Crédito: Christian Hartmann/ Reuters / Folhapress
No último fim de semana, as portas da Catedral de Notre-Dame reabriram ao público, depois do incêndio que destruiu a estrutura tão admirada cinco anos atrás. Os estragos exigiram reconstrução e restauração cuidadosas. Segundo informações de “O Globo”, oito sinos do campanário norte já começaram a soar, antecipando o grandioso retorno, que inclui muitas novidades. O visitante, por exemplo, descobrirá um interior com paredes de pedra calcária impecáveis, mobiliário litúrgico contemporâneo, obras de arte religiosas dos séculos XVII e XVIII recuperadas e um relicário de cedro novinho em folha para a coroa de espinhos que se acredita ter sido usada na crucificação de Jesus Cristo. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -12-12-24.mp3

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