Catedral de Notre-Dame de Paris reabre ao público

No último fim de semana, as portas da Catedral de Notre-Dame reabriram ao público, depois do incêndio que destruiu a estrutura tão admirada cinco anos atrás. Os estragos exigiram reconstrução e restauração cuidadosas. Segundo informações de “O Globo”, oito sinos do campanário norte já começaram a soar, antecipando o grandioso retorno, que inclui muitas novidades. O visitante, por exemplo, descobrirá um interior com paredes de pedra calcária impecáveis, mobiliário litúrgico contemporâneo, obras de arte religiosas dos séculos XVII e XVIII recuperadas e um relicário de cedro novinho em folha para a coroa de espinhos que se acredita ter sido usada na crucificação de Jesus Cristo. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!