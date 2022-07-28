Cataratas do Iguaçu: 7ª principal atração turística do mundo

Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque que as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foram eleitas como a sétima principal atração turística do mundo pelo “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best”, do site de viagens TripAdvisor. O atrativo aparece em primeiro lugar na América do Sul e à frente de locais como Torre Eiffel, em Paris e o Central Park, em Nova York. O levantamento é feito com base nas avaliações de usuários do site. O resultado leva em consideração a qualidade e quantidade de avaliações e classificações dos viajantes em passeios e atividades em atrações no mundo em um período de 12 meses. O que há de diferente por lá? O comentarista explica!