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Viaje na CBN

Cataratas do Iguaçu: 7ª principal atração turística do mundo

O que há de diferente por lá? O comentarista Edson Ruy explica!

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 12:10

Publicado em 

28 jul 2022 às 12:10
Cataratas do Iguaçu
Cataratas do Iguaçu Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque que as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foram eleitas como a sétima principal atração turística do mundo pelo “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best”, do site de viagens TripAdvisor. O atrativo aparece em primeiro lugar na América do Sul e à frente de locais como Torre Eiffel, em Paris e o Central Park, em Nova York. O levantamento é feito com base nas avaliações de usuários do site. O resultado leva em consideração a qualidade e quantidade de avaliações e classificações dos viajantes em passeios e atividades em atrações no mundo em um período de 12 meses. O que há de diferente por lá? O comentarista explica!
Viaje na CBN - 28-07-22

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