Cartões-postais reabrem e já recebem turistas pelo país

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca que, em meio à pandemia do novo coronavírus, passa a ocorrer a retomada das atividades turísticas em diversos estados do país. Segundo o Ministério do Turismo, essa reabertura de conhecidos cartões-postais atende a uma série de medidas de segurança, como as estabelecidas pelo selo Turismo Responsável, desenvolvido pelo Ministério e validado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os destaques estão:

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Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - 15-10-20

Na Serra Gaúcha, os famosos bondinhos aéreos da cidade de Canela (RS) agora abrem todos os dias. São três estações disponíveis no Parques da Serra Bondinhos Aéreos em meio a montanhas e vales, com vista, inclusive, para uma das paisagens mais deslumbrantes do país: a Cascata do Caracol, um dos pontos turísticos mais visitados da região e a principal atração do Parque do Caracol;

- Em Brasília, o Pedalinho do Parque da Cidade (Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek), também reabriu e inovou: até o final do mês promove eventos com música, cinema e teatro a bordo de boias gigantes de bichos ancorados no laguinho do parque;

- Parque Estadual do Jalapão, no estado do Tocantins, também foi reaberto em outubro. Fechado desde março devido a pandemia, a reabertura se dá após a adoção de protocolos de segurança para proteção dos turistas. São 34 mil km² de paisagem com clima de savana, cortada por rios, riachos e ribeirões de águas transparentes e potáveis. Chapadões, serras, dunas de 40 metros de altura, nascentes, fevedouros e formações rochosas;

- O estado do Amazonas lançou, neste mês, uma campanha digital com vídeos promocionais para divulgar o estado como um destino seguro para turistas brasileiros e, porque não, estrangeiros, no período pós-pandemia. As peças compõem a campanha “Amazone-se” pela retomada do turismo local e apresenta aos brasileiros e ao mundo os principais atrativos turísticos do estado. Alguns destes destinos, inclusive, são tombados como patrimônio histórico nacional, como o Teatro Amazonas, o mercado Adolpho Lisboa e a Praça Dom Pedro II.