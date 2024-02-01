Carnaval 2024: ainda dá tempo de programar uma viagem?

Ele está chegando! Seja para curtir o Carnaval ou para descansar, a busca por pacotes de viagens no período tem aumentado no Brasil em 2024. Dados da plataforma de viagens Decolar apontam que o interesse em conhecer o Brasil cresceu 114% em comparação com o ano passado. Destinos como Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) despontam como os favoritos. As informações são do Ministério do Turismo. O levantamento traz também outras localidades como rotas mais procuradas para aproveitar a festa. As cidades da região Nordeste se destacam nas buscas. Porto Seguro (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Porto de Galinhas (PE), Recife (PE), Maragogi (AL) e João Pessoa (PB) fecham o top 10 destinos para o tradicional festejo, que este ano acontece entre os dias 8 e 14 de fevereiro. Este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!