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Viaje na CBN

Carnaval 2024: ainda dá tempo de programar uma viagem?

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 12:29

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01 fev 2024 às 12:29
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Pintar os cabelos para o Carnaval também exige cuidados (Imagem: Steve Edreff | Shutterstock) Crédito:
Ele está chegando! Seja para curtir o Carnaval ou para descansar, a busca por pacotes de viagens no período tem aumentado no Brasil em 2024. Dados da plataforma de viagens Decolar apontam que o interesse em conhecer o Brasil cresceu 114% em comparação com o ano passado. Destinos como Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) despontam como os favoritos. As informações são do Ministério do Turismo. O levantamento traz também outras localidades como rotas mais procuradas para aproveitar a festa. As cidades da região Nordeste se destacam nas buscas. Porto Seguro (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Porto de Galinhas (PE), Recife (PE), Maragogi (AL) e João Pessoa (PB) fecham o top 10 destinos para o tradicional festejo, que este ano acontece entre os dias 8 e 14 de fevereiro. Este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 01-02-24

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