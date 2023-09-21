Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Caraíva: patrimônio histórico, programação noturna e belezas naturais

Fique por dentro com as dicas de Edson Ruy

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 12:14

Publicado em 

21 set 2023 às 12:14
Paisagem de Caraíva, na Bahia
Paisagem de Caraíva, na Bahia Crédito: Pixabay
Caraíva, vila no litoral sul da Bahia, é um dos destaques turísticos brasileiros. É sobre ele que o comentarista Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN". A 70 quilômetros do aeroporto de Porto Seguro, a chamada Caraíva velha, que tem 1.500 habitantes, contando as reservas indígenas, tem recebido, de acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia, cada vez mais turistas estrangeiros, segundo informações de "O Globo". Só acessível de canoa, povoado na Bahia reúne patrimônio histórico, programação noturna, lojas e restaurantes em casario colorido. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 21-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados