Caraíva: patrimônio histórico, programação noturna e belezas naturais

Caraíva, vila no litoral sul da Bahia, é um dos destaques turísticos brasileiros. É sobre ele que o comentarista Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN". A 70 quilômetros do aeroporto de Porto Seguro, a chamada Caraíva velha, que tem 1.500 habitantes, contando as reservas indígenas, tem recebido, de acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia, cada vez mais turistas estrangeiros, segundo informações de "O Globo". Só acessível de canoa, povoado na Bahia reúne patrimônio histórico, programação noturna, lojas e restaurantes em casario colorido. Ouça a conversa completa!