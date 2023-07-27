Brigas em voos batem recorde; o que explica esse aumento?

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a informação de que as brigas entre passageiros em voos de avião estão aumentando no Brasil. Em 2022, foram registrados 585 casos de indisciplina de passageiros, um recorde nos últimos 4 anos e quase o dobro de 2019, antes da pandemia, mostra um levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Segundo a Associação, o Brasil tem hoje, em média, 1 confusão por dia. Dentre as principais ocorrências estão: fumar no avião, vandalismo e comportamento agressivo. Ouça a conversa completa!