Brasil tem três praias entre as 25 melhores do mundo

Três praias brasileiras estão entre as 25 melhores do mundo. O ranking foi feito pela plataforma TripAdvisor e levou em consideração a avaliação dos próprios viajantes. Em primeiro lugar, está a Praia de Grace Bay, na ilha de Providenciales, que pertence a Turks e Caicos, um território britânico localizado na região do Caribe. Já as praias brasileiras - localizadas na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte - ocupam a quarta, a sétima e a nona posições da lista. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Acompanhe!
Confira a lista:
1. Grace Bay Beach
2. Varadero Beach
3. Turquoise Bay
4. Quarta Praia
5. Eagle Beach
6. Radhanagar Beach
7. Baía do Sancho
8. Trunk Bay Beach
9. Baía dos Golfinhos
10. Isola dei Conigli
11. Cable Beach
12. Praia da Falésia
13. Hapuna Beach State Recreation Area
14. Siesta Beach
15. Maho Bay Beach
16. Poipu Beach Park
17. Playa de Muro Beach
18. Playa Manuel Antonio
19. Playa Norte
20. Nungwi Beach
21. Magens Bay
22. Nissi Beach
23. Bavaro Beach
24. Balos Lagoon
25. Yonaha Maehama Beach