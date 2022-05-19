Brasil tem hotel entre os 10 melhores do mundo eleitos por turistas; conheça a lista

Ouça detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 12:02

Uma votação anual feita por turistas, através do site especializado em viagens TripAdvidor, elegeu os dez melhores hotéis do mundo. Em primeiro lugar está o Tulemar Bungalows & Villas, localizado no litoral da Costa Rica. O dono do segundo lugar na lista é brasileiro: o Hotel Colline de France, em Gramado, na Serra Gaúcha, que já ficou na primeira posição no ano passado. Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN, comenta a lista completa, com os dez luxuosos integrantes. Acompanhe!
A LISTA:
1) Tulemar Bungalows & Villas (Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica)
2) Hotel Colline de France (Gramado, Brasil)
3) Ikos Aria (Kefalos, Grécia)
4) Romance Istanbul Hotel (Istambul, Turquia)
5) The Omnia (Zermatt, Suíça)
6) Kayakapi Premium Caves (Capadócia, Turquia)
7) Six Senses Laamu (lha de Olhuveli, Maldivas)
8) Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belize)
9) Padma Resort Ubud (Payangan, Indonésia)
10) Bless Hotel Madrid (Madri, Espanha)

